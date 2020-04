Shakira dona mascarillas y respiradores a hospitales de Barranquilla [VIDEO]

Shakira es una de las artistas de fama mundial que ha manifestado su preocupación por la pandemia del coronavirus en todo el mundo a través de sus redes sociales.

El pasado 24 marzo, la colombiana anunció que puso a disposición la fábrica donde se crean sus perfumes para la producción de gel antibacterial, el cual será donado en su totalidad a centros de salud de España.

Shakira no se olvida de su ciudad natal, Barranquilla.

No obstante, Shakira no solo se preocupó por el país donde radica desde hace más de una década. La intérprete del “Waka waka” no dejó de lado su tierra natal y donó mascarillas y respiradores para los hospitales de Barranquilla.

El alcalde de dicha ciudad, Jaime Pumarejo Heins, publicó un video en su cuenta de Twitter agradeciéndole a la celebridad por la noble donación.

Alcalde de Barranquilla agradeció a Shakira por la donación.

“Hace dos meses recibí una llamada de una barranquillera en el exterior que nos quería dar consejos sobre lo que estaba sucediendo en el mundo, sobre lo que ella había aprendido en España de esta pandemia y lo que le vendría Barranquilla. Era Shakira y ella no solo nos quería hablar de lo que sucedía allá, sino de su amor por la ciudad”, comentó en el clip.

“La solidaridad la llevó a hacer una donación muy importante en miles de tapabocas N95 y en varios respiradores que van a llegar a la ciudad para ayudarnos a cuidar a nuestra gente. Estos tapabocas son hechos en Barranquilla por una empresa barranquillera y llegan a las manos de nuestros médicos y nuestro personal hospitalario. No nos queda más que decir en nombre de todos ellos, gracias Shaki”, finalizó Pumarejo.

Shakira se pronuncia por donación

Shakira, quien aprovechó al máximo la cuarentena para graduarse en filosofía antigua, respondió el mensaje del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins. La cantante agradeció al burgomaestre por facilitar el trabajo para que la donación llegue a los hospitales.

“Gracias al equipo de Alcaldía por ayudarnos a coordinar este esfuerzo, espero que más sigamos sumando recursos para proteger a los nuestros”, escribió la colombiana en Twitter.