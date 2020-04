Nick Jonas le da clases de piano a Priyanka Chopra durante cuarentena

Priyanka Chopra contó en una entrevista para un conocido magazín cómo pasa sus días de encierro, junto a Nick Jonas, y no morirse de aburrimiento.

La actriz y exreina de belleza reveló para un artículo de Vogue que ha estado recibiendo lecciones de piano del joven cantante.

PUEDES VER Priyanka Chopra comparte emotivo momento al recordar que fue Miss Mundo

Nick Jonas y Priyanka Chopra se divierten durante cuarentena.

“Nick y yo hemos usado la cuarentena no solo para pasar tiempo juntos, sino también para agudizar nuestras habilidades creativas y para escribir y desarrollar proyectos que queremos producir”, compartió Chopra, quien hace poco disfrutó de una cena elegante con su esposo.

“También empecé a tocar el piano. Hago que mi esposo me enseñe. Nunca he tocado, pero siempre he querido aprender un instrumento, así que hago que me dé una clase de media hora o 45 minutos cada día. Es un maestro de piano interno, un entrenador físico interno y un compañero de escritura interno, es bueno”, agregó.

PUEDES VER Los Jonas Brothers confiesan vergonzosas situaciones en cuarentena [VIDEO]

Nick Jonas y Priyanka Chopra actriz revela que el cantante le da clases de piano.

Pero Priyanka Chopra no solo se distrae con el piano. Ella contó que también realiza bailes modernos como el hip hop “¡porque extraño bailar!”. “Pero también he estado trabajando mucho en mi libro, y esta vez me ayudará a terminarlo”, dijo. “Esta vez, afortunadamente y desafortunadamente, me dio tiempo para pensar en terminar ese libro”.

Priyanka Chopra reflexiona sobre la cuarenta

En otra parte de la entrevista con Vogue, Priyanka Chopra, quien en más de una ocasión dejó en claro que quiere pensar en su carrera antes de tener hijos, destacó la importancia de estar rodeados de gente que amas en tiempos difíciles. También, reflexionó sobre las cosas que realmente importan en estos momentos.

Priyanka Chopra reflexiona sobre la cuarentena y destaca la importancia de la unión familiar.

“Estar en cuarentena me ha hecho darme cuenta de que algunas de las tensiones que nos imponemos en nuestra vida normal pueden o no ser importantes”, explicó. “Es bueno tomarse un respiro, hacer un balance de su vida y decirles a sus seres queridos que los ama”.