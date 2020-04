Supervivientes 2020: ¿Ivana Icardi y Hugo Sierra esperan un bebé en la isla?

Tras haber tenido días tensos y anunciado su separación, Ivana Icardi y Hugo Sierra podrían estar esperando un bebé. Durante su último encuentro surgió una incógnita que paralizó a la audiencia de Supervivientes 2020, cuando el uruguayo le preguntó a la joven: “¿Te llegó o no te llegó?”.

Las alarmas se encendieron con el “no” de parte de la argentina, quien dejó en claro el deseo de realizarse un test de embarazo para esclarecer sus dudas. Desde su llegada a Honduras, ambos se mostraron muy cercanos, pero, ¿cómo inició este romance en la isla?

La historia de amor de Ivana y Hugo

Fue en la primera semana de Supervivientes 2020 que Ivana y Hugo decidieron darle rienda suelta a la pasión. Aunque no siempre vieron la posibilidad de formar una relación. Así lo confesó la modelo a los pocos días de haber iniciado el reality.

Honduras da vida a una nueva... ¿Relación? 😱💥 @iicardi7 y @HugoGHRV CADA VEZ MÁS CERCA 🔥 Esta noche en #TierraDeNadie1 todas las imágenes de los dos supervivientes pic.twitter.com/QQ5ktRtO5L — Supervivientes (@Supervivientes) February 25, 2020

“Al principio venía un poco desconfiada y, la verdad, después descubrí una persona increíble desde el momento que pudimos charlar un rato. Estuvo siempre pendiente de mí y ayudándome… es un tío increíble. Y bueno, una cosa lleva a la otra, todavía falta mucho”, contó.

Fue en esa misma semana que ambos dejaron de pensar tanto en la diferencia de edades, ya que Hugo tiene 46 años e Ivana, 24. Es así que protagonizaron su primer beso y, poco a poco, a vista de todos quedó claro que la atracción era mutua al volverse más íntimos.

Pese a las críticas que hubo entre sus compañeros por la nueva relación, ambos decidieron hacer caso omiso y defender su amor. Incluso, durante la competencia les tocó estar separados, pero buscaron la manera de demostrarse cariño.

Hugo Sierra rompe la relación Ivana Icardi

Después de un poco más de dos meses, el amor entre Hugo e Ivana se habría agotado. Luego de que la influencer argentina le cantara junto a sus compañeros, el exnovio de Adara Molinero optó por terminar la relación.

Llevaban semanas se altas y bajas, pero parece que para Hugo no era suficiente, ya que dijo sentirse solo y que había muchas diferencias entre él e Ivana. “Te dije que si una persona no me encanta no estoy con ella… Y si veía algo que no iba bien no iba a forzar”, manifestó.

La argentina no pudo contener las lágrimas ante tremenda noticia: “Yo estaba dispuesta a aguantar lo que sea, pero si tú no… Pues ya está. No lo entiendo, si tú te sientes mal desde el principio y no estabas seguro, y sabías que era algo que no ibas a poder llevar por qué lo empiezas”, le reclamó.