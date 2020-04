Emilia Drago contó a través de Instagram cómo pasa la cuerentena esperando a su segundo hijo. La actriz de Asu Mare anunció, en diciembre de 2019, que había quedado embarazada.

La artista hizo una publicación en la mencionada red social donde colocó una fotografía de ella y su vientre abultado.

“Muchos me preguntan cómo estoy pasando la cuarentena embarazada, mi primera respuesta es ¡BIEN!. Sin embargo, tampoco es que todo este bien”, escribió la actriz.

Contó que ha tenido que abandonar algunos preparativos que tenía para sobrellevar su embarazo. “No logré hacerme una sesión de fotos bonita con mi panza. El cuarto de mi hijita no está listo, mandé a hacer algunos muebles que claramente no llegarán en estas semanas”, agregó.

Además, reveló que está en las últimas semanas para dar a la luz. “Cada día me pesa más la barriga y tengo más cansancio, por lo tanto, es más difícil caminar, jugar con Luna, dormir, estar parada mucho rato, etc. Tengo muchos antojos o momentos en donde me provoca que me engrían”, señaló.

Emilia Drago cuenta cómo pasa su embarazo en plena cuarentena. Captura: Instagram

Emilia Drago aseguró que, pese a la propagación del coronavirus, mira el lado positivo de la cuarentena.

“Son épocas difíciles. Claramente no me imaginé pasar mi embarazo así, pero siempre le pongo la mejor actitud a todo. Y por supuesto que hay momentos muy lindos y alegres. Lo mejor de todo es que ahora tengo dos motivos por los cuáles luchar día a día”, finalizó.