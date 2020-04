Hijo de Eugenio Derbez revela cómo fue el primer encuentro entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo

José Eduardo Derbez no calla nada en su nuevo proyecto de entrevistas. Esta vez, y luego de entrevistar a su padre, Eugenio Derbez, su madre Victoria Ruffo y su hermana Aislinn, decidió que la próxima en conversar con él sería su madrastra Alessandra Rosaldo.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando José Eduardo le preguntó a Alessandra si se acordaba de la vez en la que fue al baño en su casa, a lo que ella reaccionó diciendo: “Sí, (fue) la primera vez que vi a tu mamá”.

PUEDES VER Victoria Ruffo se pronuncia tras burlas de Eugenio Derbez a su esposo

Es por ello que el también comediante relató para sus seguidores cómo fue el encuentro entre Rosaldo y Victoria Ruffo.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

“Estábamos llegando creo que de Valle del Bravo y me iban a dejar en casa de mi mamá, y Ale me dice, ‘me estoy muriendo de ganas de ir al baño’, y yo dije ‘mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas, así que Ale, pasa a la casa y ve al baño’ y de repente abre la puerta mi mamá, o sea, entró mi mamá con mi tía y quería que me tragara la tierra. Sale Ale del baño y (con Victoria) se topan frente a frente. Fue así de ‘no sé qué hacer’”, indicó el actor de 28 años.

Esta anécdota inmediatamente desató la risa de Alessandra, quien señaló que, aunque el encuentro fue incómodo, ella no percibió ninguna actitud negativa de Victoria. Inclusive, subrayó que la mamá de José Eduardo fue “linda y cordial”.

“Fue la primera vez que yo la conocí y fue un poco raro, pero yo me acuerdo que (...) nos saludamos cordialmente, nos saludamos bien, no sé si se habrá molestado (...), tu mamá es súper linda”, destacó la actual esposa de Eugenio Derbez.