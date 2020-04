Carlos Alcántara detalla cómo pasa la cuarentena junto a su hijo [FOTOS]

El artista Carlos Alcántara comentó cómo han sido sus días después de volver de su viaje de Brasil. “A los dos días que llegamos a Río de Janeiro, nos enteramos de que no podíamos regresar, que había cuarentena. Después de cuatro días de gestiones logramos retornar”, narró el intérprete principal de Asu mare.

De la misma manera, el actor se animó a decir las actividades que realiza su hijo Lorenzo durante el aislamiento social. "Escucha discos completos. Le da tranquilidad porque en el mundo de estos chicos, que es tan amplio y tan desconocido a la vez, él tiene esa capacidad de abstraerse y entrar en la cabeza de aquella persona que hizo esa música como Mozart", exclamó.

Por otro lado, Carlos Alcántara aseguró que Lorenzo tenía ganas de salir, pero no lo ha hecho debido a la cuarentena. “Hace cinco días empezó a decir que quería salir, que quería ir a la playa o al parque. No entiende bien por qué no puede salir y estamos tratando de luchar un poco con él. Y no sabemos contra qué”, declaró para el diario El Popular.

Carlos Alcántara. Foto: Archivo

“Ya me entero por qué el agua fallaba, y es porque la bomba está malograda. Otra vez me estoy haciendo amigo de este lugar (su casa), donde vivimos hace 27 años. Uno empieza a delegar y a delegar, y te terminas enterando que hay cosas que no funcionan hace mucho tiempo, y hay que solucionarlo”, exclamó el popular ‘Cachín’.

El artista, en reiteradas ocasiones, ha dejado en claro que su mayor preocupación era su hijo Lorenzo, que ya tiene 22 años y fue diagnosticado en el espectro autista. Cabe mencionar que el primogénito de Carlos se había quedado con su suegra.

Incluso mencionó que conforme pasan los días de cuarentena se ponen más ansioso y quiere salir a la calle, ya que no entiende que hay un virus que lo pone en peligro.