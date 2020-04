Juliana Oxenford culmina su programa con karaoke de La quinta estación [VIDEO]

Durante la última emisión de su programa, la reconocida periodista Juliana Oxenford impactó a los televidentes al interpretar una canción en vivo.

La figura de ATV culminó su programa periodístico cantando un exitoso tema de la banda La quinta estación.

En el video se puede apreciar a la periodista mientras entona “El sol no regresa”. “Vamos a terminar el programa cantando, a ver si así nos alegramos todos”, mencionó.

Sin embargo, esto no sería sorpresa, ya que recientemente la figura de ATV publicó en sus redes sociales un video suyo cantando desde el balcón de su casa, lo que demostraría sus dotes artísticos.

“A mí me encanta cantar y lo hago en el balcón para que me denuncien los vecinos, no importa”, escribió como descripción del video.

Cabe recordar que el espacio televisivo que conduce Juliana Oxenford ha liderado el rating en su rubro durante esta cuarentena.

Recientemente, su programa ATV Noticias: Al estilo Juliana logró alcanzar 14,3 puntos de rating y así superó a la edición central de América Noticias, la cual obtuvo 14,2, un puntaje muy cercano al espacio de la periodista.

Juliana Oxenford denuncia que se hacen pasar por ella en redes sociales

Juliana Oxenford se mostró indignada luego de que un usuario quisiera usurpar su identidad en Facebook. Por ello, la conductora aclaró en sus redes que solo tiene una cuenta oficial.

Juliana Oxenford contenta por liderar rating con programa periodístico. Foto: Instagram

“Hola a todos. Esta es mi única cuenta oficial, la que yo misma manejo y donde publico. No hagan caso a esta otra que se ha creado sin mi autorización”, escribió.