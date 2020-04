Michelle Salas, hija de Luis Miguel, sorprende con su talento para el canto

Michelle Salas, hija del célebre cantante Luis Miguel, es una popular figura en el mundo de las redes sociales. Sus publicaciones suelen llamar la atención de millones de personas en Latinoamérica y el mundo, y esta vez no fue la excepción.

La influencer de 30 años publicó, a través de su cuenta de Instagram, una serie de videos donde aparece cantando “Fly me to the moon”, una conocida canción del recordado Frank Sinatra.

En las imágenes, Michelle Salas interpreta apenas un par de versos del tema. Sin embargo, aquello ha sido suficiente para que sus seguidores aprecien su talento para el canto, algo que ha presenciado de cerca debido a la vocación de su padre.

Asimismo, la también modelo ha revelado los pasatiempos que la entretienen mientras se encuentra confinada en su hogar. Uno de ellos es compartir recetas de cocina con sus admiradores, que ahora también conocen su faceta de cantante aficionada.

“Este es un momento para hacer todas esas cosas que no tenías tiempo de hacer como leer, cocinar. A mí la verdad me encanta cocinar, como se habrán dado cuenta, y muchas veces no tengo el tiempo, entonces estoy aprovechando para hacer ese tipo de cosas que me gustan”, dijo recientemente.

Cabe señalar que Michelle Salas cuenta con más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram. En dicha red social, además, comparte momentos de su rutina diaria, como la aplicación de mascarillas para la piel que utiliza para cuidar su cutis.