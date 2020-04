Alondra García Miró explica concepto de felicidad y Magaly Medina le pide que se valore

Alondra García-Miró estuvo en el ojo de la tormenta por un polémico comentario de Paolo Guerrero durante una transmisión en vivo con Jefferson Farfán. Tras esto, la modelo aprovechó la conversación con ‘Choca’ Mandros para asegurar que, ante todo, siempre va a dar preferencia a su desarrollo personal.

En un enlace vía Instagram, el conductor de Estás en todas le recordó las palabras del delantero de la selección peruana, quien aseguró que si la exchica reality fuera una actriz que hiciera escena de besos no estaría con ella.

Magaly Medina criticó a Alondra García-Miró en vivo.

Luego de esto, Alondra García-Miró aseguró que anteponía el bienestar de su relación, comentario que le generó una serie de críticas a la pareja durante varios días.

“Siempre me voy a poner en primer lugar y eso lo he demostrado toda mi vida en lo que se refiere al trabajo, y si en algún momento he apostado por algunas he estado más enfocada en eso, pero nunca me he dejado a mí de lado”, expuso la también actriz a ‘Choca’ Mandros.

Alondra García-Miró recibe dura crítica de Magaly Medina. Foto: Captura

En ese sentido, Alondra García-Miró también explicó el por qué aseguró en dicha ocasión que anteponía su romance con Paolo Guerrero: “Me siento muy feliz. Mi felicidad también va a ser mi prioridad. Si mi relación me produce esa alegría también estará entre mis objetivos principales. Busco estar contenta, todo lo que me de, eso también será mi prioridad”.

Sin embargo, un momento incómodo para Alondra García-Miró fue cuando ‘Choca’ Mandros le preguntó si grabaría una segunda parte de Te volveré a encontrar, si es que lo evaluaría, a lo que la modelo dio esta misteriosa respuesta.

Alondra García-Miró comentó que evaluará oferta para volver a actuar.

Alondra García-Miró habló con 'Choca' Mandros por Instagram.

“Eso también se verá en el momento que se presente un proyecto. Lo evaluaré, veré cómo estoy en mi vida en general”, explicó Alondra García-Miró.

Al mostrar estas imágenes, Magaly Medina se reafirmó no solo en llamar ‘geisha’ a Alondra García-Miró, sino también en darle algunos consejos acerca de “la felicidad”.

“La felicidad parte de uno mismo, no que otras personas nos la den. La felicidad la tenemos aquí, la desarrollamos nosotros. Los demás vienen a complementar esa felicidad. La otra persona no interfiere en eso, porque lo que más quiere una persona que te ama es que tú también desarrolles tus propios sueños”, expresó Magaly Medina.

Y sentenció con: “Allá ella que no se valora lo suficiente”.