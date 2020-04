Patricio Parodi ofrece disculpas a la ex ministra Ana Jara: “Lo hice con la cabeza caliente”

Se arrepintió. Patricio Parodi ofreció disculpas a la ex ministra de la mujer Ana Jara por el atrevido comentario que hizo en Twitter, esto en respuesta a su crítica por un video en TikTok.

La política se mostró en desacuerdo con la supuesta broma que el integrante de Esto es guerra realizó a su pareja Flavia Laos. Para Ana Jara, reventarle dos huevos en la cabeza sin su consentimiento calificaba como agresión a la mujer.

PUEDES VER Flavia Laos defiende a Patricio Parodi de críticas por agresión con romántico mensaje

Sin embargo, tras el escándalo y las fuertes críticas en las redes, Patricio Parodi admitió que el video fue planeado para brindar contenido ‘divertido’ a sus seguidores y que, por lo tanto, su novia Flavia Laos tenía conocimiento de lo que iba a suceder.

“Para la ex ministra de la mujer Ana Jara, pedirle disculpas por el tuit que tuve hacia su persona, lo hice con la cabeza caliente, estaba recibiendo muchos comentarios de varias personas, incluido el de ella, dejándome como una persona agresiva. No lo soy, me parece injusto por una broma que la han sacado de contexto", expresó el chico reality.

Luego, explicó que el video estaba preparado. “Flavia ya sabia de la broma, lo habíamos planificado para subirlo a las redes sociales”, agregó. “Le pido disculpas a Ana Jara”, finalizó Patricio Parodi en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que la respuesta de Patricio Parodi a la ex ministra de la mujer también generó una ola de críticas contra él en las redes sociales.

“¿En serio fuiste ex ministra de la mujer? (risas) Tan bajo hemos caído. Mejor ocúpate por los verdaderos casos de violencia y deja de causar polémica por una broma de tiktok”, fue el tuit del modelo.