Gianella Ydoña a Josimar tras denuncia: “Estoy arrepentida de haberte dado un hijo”

La aún esposa de Josimar Fidel tiene problemas legales luego de ser denunciada por un familiar del salsero por agresión física en la vía pública. Sin embargo, según Gianella Ydoña, todo sería parte de un plan para que ella pierda la tenencia de su hijo.

La joven se pronunció a través de Instagram, donde además publicó videos de lo que pasó tras la fuerte pelea que protagonizó su familia y personas cercanas a Josimar.

Se arrepintió. Gianella Ydoña se dirigió al cantante de salsa y aseguró que su relación amorosa con él fue la peor decisión.

“Josimar, eres un cobarde, no sabes lo arrepentida que estoy de haberte dado un hijo, pero Justin es solo mío, la familia de delincuentes que tienes no lo verá más”, expresó.

Según la joven expareja del salsero, todo ocurrió porque reclamó la manutención y vivienda para su hijo. “Toda esa gente de la quinta de Josimar Fidel en mi casa atacándonos, solo porque reclamo los derechos de mi hijo”, escribió.

Además, mencionó que su madre también fue agredida, por lo cual tuvieron que pasar por el médico legista. De esa manera desmintió que haya sido detenida como se observa en las polémicas imágenes que compartió Rodrigo González, donde ella ingresa al patrullero acompañada de policías.

Ydoña acusó al salsero Josimar Fidel de intentar perjudicarla para que pierda la tenencia de su hijo.

“Juro por lo más sagrado que tengo que necesito apoyo, me están haciendo una trampa. Josimar quiere quitarme a mi hijo y como no tiene motivos, está creándolos, está mandando a que me hagan daño y a mi familia y no piensa que su hijo vive aquí conmigo”, declaró Gianella Ydoña en Instagram.