Gianella Ydoña niega agresión: “Es una trampa, Josimar quiere quitarme a mi hijo”

Lo negó todo. Gianella Ydoña aclaró la denuncia en su contra por agresión a un familiar de su aún esposo Josimar Fidel Farfán.

A través de Instagram, la expareja del cantante de salsa se pronunció y difundió imágenes de lo que sucedió después de la fuerte gresca. Esto luego de que Rodrigo González compartiera un video de ella siendo detenida por la policía.

Según Gianella Ydoña, ella fue víctima de agresión por parte del familiar de Josimar, quien sería su tía Gisela Villanueva, de 55 años, que resultó con la cabeza rota y ensangrentada.

“Quiero que todos vean este video para que sepan la verdadera versión de lo que ocurrió. Fui víctima de golpes de parte de un familiar de Josimar Fidel... Me vio comprando y se me acercó, y sin motivo alguno me agredió. Yo corrí hacia mi casa para que ella no me siga intentando agredir y salió mi mamá a ver qué pasa, para que entre adultas ella le explique el motivo por el cual me había agredido”, inicia la madre del hijo del salsero.

La versión de Gianella Ydoña señala que cuando ocurrió la pelea la tía de Josimar estaba ebria y enfurecida por pedirle la manutención del pequeño a su sobrino, días antes cuando se hizo público en la prensa de espectáculos.

“La señora que estaba ebria llamó a sus 3 hijas y a toda su familia. Hicieron daño a mi casa y a mi mamá, ahora tengo a mis hermanitos que son niños y a mi hijo, de un año, asustado porque vieron todo eso”, continua la joven.

Luego, la aún esposa de Josimar Fidel culpó al cantante de salsa de armar el escándalo para que ella se vea perjudicada y le quite la tenencia de su hijo.

Gianella Ydoña, esposa de Josimar, aclaró la denuncia en su contra por haberle roto la cabeza a la tía del salsero. Captura: Instagram

“Juro por lo más sagrado que tengo, que necesito apoyo, me están haciendo una trampa. Josimar quiere quitarme a mi hijo y como no tiene motivos está creándolos, está mandando a que me hagan daño y a mi familia y no piensa que su hijo vive aquí conmigo”, finaliza.

Sobre las imágenes de Rodrigo González, donde aparece detenida por la policía, ‘La protagonista’ asegura que subió al patrullero para pasar por el médico legista.

Además, le envió un mensaje directo a Josimar, en el que se arrepiente de haber mantenido una relación con él.