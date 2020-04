Jennifer Lopez conmueve con la canción “People” de Barbra Streisand [VIDEO]

Jennifer Lopez dejó a un lado los divertidos videos que sube en sus redes sociales para enfocarse en el evento One World Together At Home, que reunió a diversos artistas de la talla de Lady Gaga, The Rolling Stones, Camila Cabello, Juanes, Chris Martin, entre otros.

El último sábado 18 de abril se llevó a cabo dicho concierto, el cual fue transmitido por diversas plataformas digitales como son Facebook, Twitter y YouTube.

PUEDES VER Jennifer Lopez y Alex Rodriguez tenían todo listo para su boda en Italia

Jennifer Lopez conmueve con People de Barbra Streisand en One World Together At Home.

El show consistió en que cada cantante daba un pequeño concierto desde casa con la finalidad de recaudar fondos para la OMS (Organización Mundial de la Salud) y así luchar contra el coronavirus.

A esta iniciativa, Jennifer Lopez no pudo negarse y armó un acogedor escenario en el jardín de su mansión para dar un recital.

PUEDES VER Jennifer Lopez baila con su expareja ‘Diddy’ Combs para apoyar al personal de salud

Ella contó en su cuenta de Instagram que usó sus luces de navidad y algunas velas que sobraron del Super Bowl 2020, recordado show que marcó historia junto a la cantante colombiana Shakira, para dar una atmósfera más íntima.

“Intenté juntar con todo el amor del mundo un agradecimiento a todos los que luchan, trabajan, se sacrifican y hacen su parte. ¡Te amo, estoy contigo y te extraño!”, escribió la ‘Diva del Bronx’.

Sentada, con una falda de tul y una camiseta brillante, Jennifer Lopez entonó el tema “People” de la reconocida cantante Barbra Streisand.

“Este es un humilde agradecimiento a mi ídola Barbra Streisand por inspirarme siempre en los mejores y más difíciles momentos”, agregó.

La presentación de la actriz y cantante de origen latino conmovió a todos los espectadores, quienes aplaudieron a la artista.

“Lo hiciste”. “Que las otras tiemblen”. “Gran trabajo, que Dios te bendiga”. “Cantaste asombroso”. “Cantaste tan hermoso, ¡realmente disfruté verte a ti y a los otros artistas que se unieron!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la intérprete de 50 años.