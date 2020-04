Leonard León niega estar sentenciado por agresión física a Karla Tarazona

Karla Tarazona aseguró que Leonard León fue sentenciado por agresión física. Ante esto, el polémico cumbiambero respondió a la exconductora de Válgame negando lo publicado en Instagram por la madre de dos de sus hijos.

Cuando Leonard León calificó de ‘tóxica’ a la exmodelo, esta usó sus historias de Instagram para refutar al cantante.

PUEDES VER Karla Tarazona desmiente a Leonard León probando que sus hijos no están becados

Karla Tarazona responde a Leonard León por llamarla 'tóxica'.

“Tóxica, ja, ja, ja. Tóxica es la persona que fue sentenciada por violencia física a una mujer. Repito, sentenciado”, escribió Karla Tarazona.

Ante esto, Leonard León no se quedó callado y también empleó Instagram para responder: “Bueno, tóxica, revisa si tengo antecedentes penales; lo que muestras, más que un proceso, fue un problema mediático, de lo contrario, estaría en el sistema ¿no?”.

Leonard León responde a Karla Tarazona por asegurar que fue sentenciado por agresión física.

Tras esto, Leonard León dijo duras palabras contra Karla Tarazona: “En cambio, espero que tú sí seas procesada penalmente. Como no tienes qué decir tras mostrar las pruebas, lo único que te queda es utilizar tus bajezas”.

PUEDES VER Karla Tarazona recuerda pasado violento de Leonard León tras llamarla “tóxica”

Dicho esto, la actual pareja de Olenka Cuba exigió a Karla Tarazona que no se vuelva a referir a él: “Espero que algún día no muy lejano jamás me vuelvas a mencionar y que trabajes sin hablar de las personas por pantalla. Tóxica”, sentencia el polémico cantante.

Karla Tarazona increpó a Leonard León por no cumplir con la pensión para sus hijos.

Vale recordar que el reciente pleito entre Karla Tarazona y Leonard León comenzó cuando el cumbiambero cuestionó que durante cuarentena por el brote del coronavirus, colegios privados siguieran cobrando mensualidad; tras esto, la exmodelo le recordó que no está cumpliendo con la pensión de sus hijos.

Estas palabras provocaron que el cantante no solo lance calificativos hacia la madre de sus dos hijos, sino que entre otras cosas, revelase que cumple con los menores económicamente (a excepción del mes de abril), así como que sus hijos están becados en el colegio.

Karla Tarazona muestra conversación con gerente de colegio asegurando sus hijos no cuentan con beca, como afirmó Leonard León.

Karla Tarazona respondió a esta última afirmación de Leonard León exponiendo una conversación de Whatsapp con uno de los encargados del colegio donde estudian sus niños, en la cual no solo aseguran que no cuentan con este beneficio, sino que no conocen al cumbiambero.