Gianella Ydoña: “Aunque tiene pareja, Josimar me cela, me llama a ver dónde estoy"

Gianella Ydoña brindó una entrevista para Magaly TV, la firme y sorprendió al revelar detalles de la tensa relación que tiene con Josimar, su expareja y padre de su hijo.

En conversación con el programa de Magaly Medina, la ‘Protagonista’ acusó al salsero de hacerle escenas de celos pese a que hace un largo tiempo dieron por concluido su romance.

“A mi me puede decir un montón de cosas, porque a mi me jo... un montón, si tengo novio, si salgo, por todo”, indicó Gianella Ydoña.

Incluso, la aún esposa de Josimar afirmó que el cantante la llama para preguntarle dónde se encuentra. “A pesar de que tiene su pareja, su mujer, me cela, me llama, a ver dónde estoy y todo”, aseveró en Magaly TV, la firme.

Cabe precisar que actualmente Josimar Fidel Farfán mantiene una relación sentimental con una joven de nombre María Fe Saldaña.

En mayo del 2019, el salsero y Gianella Ydoña anunciaron el fin de su matrimonio a través de un comunicado. Sin embargo, continúan manteniendo comunicación por el bienestar de su hijo.

Gianella Ydoña indignada porque Josimar envió patas de pollo para su hijo

Gianella Ydoña contó que Josimar le envió patas de pollo en la bolsa de víveres para alimentar a su hijo en la cuarentena.

“Él cree que es humillante mandar a su hijo leche, lentejas, arroz y full patas de pollo, esa es la pensión de Josimar, el cantante”, aseveró en Magaly TV, la firme.

Gianella Ydoña asegura que Josimar no cumple la pensión para su hijo

Josimar no estaría cumpliendo con la pensión por alimentos para su hijo con Gianella Ydoña, según la joven.

“Tuve que dejar mi casa porque ya no me da ni un sol y no tenía cómo pagar (el alquiler). Cuando acabe la cuarentena podré acomodarme y trabajar para mi hijo, ya que él vive conmigo y su papá le quitó el techo donde vivía. Según Josimar, está sin trabajo y no puede darme la pensión”, declaró al diario Trome.