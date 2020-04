Magaly Medina sobre comentarios a Andrés Wiese: “No lo veo como acoso” [VIDEO]

Luego de que Andrés Wiese manifestara su incomodidad por las respuestas subidas de tono que recibió tras compartir la receta de un postre en Instagram, Magaly Medina expresó su indignación por estos comentarios, sin embargo, no lo consideró como acoso, tal y como lo hizo el actor.

En la última edición de su programa ‘Magaly TV, la firme’, la conductora mencionó que este tipo de expresiones provienen tanto de hombres y mujeres por igual, debido a que en las redes sociales existe “una dictadura total”.

“Hay hombres que son mañosones, pervertidos, cochinos, vulgares, sucios; hacen esos comentarios a una mujer. Hay también mujeres que son lo mismo. Yo no lo veo como un acoso (...) todo el mundo hace en redes sociales lo que le da la gana”, indicó.

Además, consideró que “todo el mundo tiene acceso a una red social”, y gracias a que muchos se esconden en el anonimato pueden decir lo que quieren. Sobre las mujeres que comentaron la publicación del popular ‘Nicolás’ de ‘Al fondo hay sitio’, la ‘Urraca’ aseguró sentirse avergonzada.

“No hay nada más feo que una mujer vulgar, igual diría de los hombres, porque hay hombres que son vulgares, totalmente procaces en su lenguaje, nada caballerosos; es lo mismo que opino de una mujer que hace lo mismo, en ese tono y nivel”, opinó.

Magaly finalizó indicando que Andrés Wiese no debería sentirse acosado, sino indignado por “la cantidad de hombres y mujeres así de vulgares, quienes no tienen nada mejor que hacer que desatar sus bajas pasiones al ver una foto, pero su mente no está preparada para decir algo bonito. Lo primero que teclean es basura", sentenció.

La denuncia de Andrés Wiese

El actor Andrés Wiese decidió aprovechar la cuarentena para compartir la receta de una torta tres leches con sus seguidores en Instagram. Sin embargo, por los comentarios que provocaron su incomodidad, el recordado Nicolás de Al fondo hay sitio usó su cuenta de Twitter para manifestar su indignación por lo que le escribieron muchas de sus seguidoras.

“Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya califican como insulto, como acoso y tal vez mi error haya sido no hablarlo antes”, denunció el actor.