Karla Tarazona desmiente a Leonard León probando que sus hijos no están becados

Una de las afirmaciones que hizo Leonard León fue que los hijos que tuvo con Karla Tarazona se encuentran becados en el colegio. Sin embargo, la exconductora de Válgame mostró pruebas que contradicen las palabras del polémico cantante, al cual también acusó de no pasarle pensión a los dos menores.

En sus historias de Instagram, Karla Tarazona prestó particular atención a esta aseveración hecha por su expareja y, de inmediato, escribió: “Aquí la respuesta ante lo asegurado por el señor. Justificaciones afirmando que los niños están becados. Eso pasa por no estar presente en la educación y formación de tus hijos. No todo es plata, encima atrasada”.

Karla Tarazona responde a Leonard León por asegurar que sus hijos están becados.

Seguidamente, la exmodelo muestra conversaciones de Whatsapp directamente con un representante de la institución educativa en la que se forman los niños que tuvo con Leonard León, haciendo alusión a las palabras dichas por el cumbiambero.

“… Para el colegio usted es la apoderada (de los menores), al señor en mención (Leonard León) no lo conocemos y jamás ha realizado alguna matrícula con nosotros”, se lee en uno de los mensajes.

Karla Tarazona expone conversación con colegio de hijos de Leonard León.

Sin embargo, en un siguiente párrafo explica el asunto de las supuestas becas a los hijos de Karla Tarazona:

“… Sobre si están becados, es falso, y menos en esta coyuntura económica tan difícil para el sector educativo… nosotros como colegio debemos cumplir con los sueldos a nuestros maestros”, detalla el texto expuesto por la exconductora de Válgame.

Karla Tarazona expone conversación con colegio de hijos de Leonard León.

Tras esto, Karla Tarazona arremete nuevamente contra Leonard León: “Qué fácil para algunos padres decir ‘no puedo ahora’ y la que tiene que ingeniárselas es una. No pues. Fácil es decir ‘mitad, mitad’ ¿Y ahora qué? Absolutamente nadie sabía lo que venía y me incluyo, pero no por eso dejo de cumplir con mis hijos. Igualdad de condiciones”.

Karla Tarazona recrimina a Leonard León por no dar pensión a sus hijos.

Seguidamente, la exmodelo responde a Leonard León cuando este, en un mensaje anterior, pidió que se consiga “una vida”.

“Tranquilo, mi vida me la compré sola. El único detalle acá es que los hijos no los hice sola. Tu y yo somos responsables de dos vidas hasta los 18 años. Vive como mejor te plazca, me va y me viene. Hasta entonces tenemos las mismas responsabilidades”.

Karla Tarazona asegura que el compromiso de padres es de dos personas.

“Los insultos son una mezcla de rabia y falta de argumentos. Las injurias son las explicaciones de quienes no tienen razón. Quien insulta pone de manifiesto que carece de razonamientos”, sentencia Karla Tarazona.