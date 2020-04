Rihanna, Jay-Z y el CEO de Twitter donan $ 6.2 millones para combatir el coronavirus

Rihanna es una de las celebridades que se ha mostrado comprometida en ayudar a los afectados por el coronavirus y, también, en buscar la eliminación de la enfermedad.

La famosa cantante, quien vivió momentos de tensión luego que su padre diera positivo a COVID-19, se asoció con el cofundador y CEO de Twitter Jack Dorsey, así como con Jay-Z para donar una cuantiosa suma de dinero en subvenciones para organizaciones que luchan contra el brote de virus.

Rihanna ya ha donado 5 millones de dólares.

La Fundación Clara Lionel de Rihanna, junto con la iniciativa #startsmall de Dorsey y la Fundación Shawn Carter de Jay-Z anunciaron el último miércoles 15 de marzo que financiarían conjuntamente $ 6.2 millones en subvenciones destinadas a apoyar los esfuerzos de respuesta rápida de COVID-19 en los Estados Unidos y en el extranjero. A nivel nacional, las subvenciones se destinarán a ayudar a las comunidades marginadas en Nueva York, Nueva Orleans y Puerto Rico.

Las organizaciones que se beneficiarían de los fondos incluyen Give Directly, The Mayor's Fund to Advance New York City, Covenant House New Orleans, Total Community Action, World Central Kitchen, The Hispanic Federation y Second Harvest Food Bank of Greater New Orleans & Acadiana.

Rihanna está enfocado en vencer el coronavirus.

Asimismo, se dio a conocer que parte del dinero donado también se pondrá a disposición de organizaciones internacionales, incluidos Médicos sin Fronteras, The Elizabeth Taylor AIDS Foundation y Team Humanity, entre otros.

Cabe mencionar que este nuevo acto se produce después de que Rihanna donara $ 5 millones a organizaciones humanitarias que vienen combatiendo la COVID-19.