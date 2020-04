Yako Eskenazi: “Estoy aprendiendo a convivir con mi familia de una manera diferente”

Yaco Eskenazi reveló que estos días de aislamiento social obligatorio le están enseñando a valorar las pequeñas cosas que, tiempo atrás, pasaban desapercibidas ante sus ojos. El conductor aseguró, a través de un enlace en vivo de su cuenta oficial de Instagram, que en esta cuarentena ha tenido la oportunidad de obtener diferentes aprendizajes.

“Valoro nuestra naturaleza, valoro lo que teníamos antes, el simple hecho de poder darte una vuelta al parque, ese encuentro con las diferentes personas, ese abrazo entre los amigos. Además, estoy aprendiendo a convivir con mi familia de una manera diferente, todo el tiempo juntos, interactuando, buscando maneras de entretenernos, de conocer nuestras diferentes facetas, creo que nos va a dejar una gran lección la cuarentena”, señaló, según el diario El Popular.

La modelo Natalie Vértiz reapareció en Instagram junto a Yaco Eskenazi y su peque hija, rompiendo todo rumor de crisis matrimonial.

Asimismo, el ex chico reality reveló que desea convertirse en padre por segunda vez y aseguró que ya se encuentra preparado para seguir agrandando su familia al lado de Natalie Vértiz.

“Eso es algo que desde un principio lo he querido, Natalie también, pero hemos ido entendiendo que nuestras carreras han ido tomando diferentes caminos. Cuando nosotros nos conocimos éramos participantes de un reality, hoy ya no, hoy Natalie tiene una carrera que no solo se desarrolla en Lima, entonces sería un poco complicado para ella, habría que cortarle todo lo que viene haciendo. Pero Natalie es joven y yo estoy operativo, así que en cualquier momento podríamos tener otro hijo”, indicó el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Finalmente, Yaco Eskenazi agradeció la suerte que ha tenido de encontrarse con personas talentosas que le han ayudado a crecer en su carrera televisiva.

“Hemos tenido mucha suerte porque nos hemos encontrado con personas muy talentosas en lo que hacen y que, además, nos han regalado su cariño y nos han dado herramientas para aprender. Con Michelle Alexander, por ejemplo, empecé haciendo personajes cortos y ahora me da personajes más importantes, me aconseja y me jala de la oreja”, contó.