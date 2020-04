Nuevo video de Luisana Lopilato y Michael Bublé vuelve a encender la polémica

Michael Bublé ha sido blanco de críticas por la manera en la que trata a su esposa Luisana Lopilato. Los fanáticos de la actriz lo han calificado de ‘violento’.

Sin embargo, la controversia no ha terminado, pues un reciente video -transmisión en vivo en Instagram- ha vuelto a provocar el rechazo en las redes sociales.

La pareja grabó el clip con el objetivo de mostrar su receta para hacer ñoquis caseros, pero antes la argentina quiso hablar sobre las acusaciones de violencia de género que recibió su marido.

“Quiero decirles a todos [...] que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro”, explicó en Instagram.

La artista resaltó que, a pesar de todo, se siente contenta, porque sus fanáticos están atentos a cualquier señal de violencia, pero que ella no es uno de esos casos.

“Es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen, que nos tienen. Así que gracias, pero esto no es mi caso”, expresó.

Luego Luisana Lopilato comenzó con la receta, pero su esposo le jaló el brazo y le pidió que le cuente los pasos para la preparación: “Dime qué es lo que hiciste primero...”.

El gesto provocó reacciones en las redes sociales, uno de los principales críticos fue el periodista Ángel de Brito, quien dio su punto de vista en su cuenta de Twitter.

“Esa manito... Se ve que ya están acostumbrados así, yo le meto un bife si me clava los dedos así”, escribió.

Otros usuarios también mostraron su molestia: “Si es así en un vivo, ¿se imaginan lo que hace cuando no hay una cámara?” "La cara de ella demuestra que no está cómoda aunque se quiere hacer la familia feliz”.

Cabe resaltar que Luisana Lopilato ya había tratado de aclarar la delicada situación días atrás, en su cuenta de Instagram, donde defendió a su esposo y negó ser víctima de violencia.