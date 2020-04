Tras la suspensión de diversas actividades artísticas en nuestra país debido al coronavirus, el concierto de Pat Metheny se ha reprogramado para el próximo 6 de Abril de 2021 en el Gran Teatro Nacional.

Ante esta situación, el músico de 65 años, quien por décadas ha tenido la intención de visitar a sus fans peruanos, envió un caluroso mensaje a sus seguidores que esperan ansiosos verlo sobre el escenario.

Concierto de Pat Metheny en Lima se realizará el 6 de abril de 2021

“Saludos desde la ciudad de Nueva York. Arribamos a Sudamérica desde Nueva Zelanda hace unas semanas y con mucha ilusión de tocar. Después de casi 40 años de intentar programar un concierto en su país, finalmente tendríamos la posibilidad de tocar en el Perú. Este plan era -después de algunas presentaciones en Brasil, Argentina en Chile- poder llevarles este grupo tan especial en una formación única, con nuevos arreglos de los temas clásicos y algunas sorpresas también”, comentó.

“Esta actuación no sería solo un primer y perfecto concierto para ustedes, sino también para las personas que han seguido mi carrera durante estos años, una real oportunidad de apreciar y tener una idea total de nuestra música. Sin embargo, la magnitud del problema al que todos nos enfrentamos hoy en día se hizo evidente, y nuestra presentación, junto con todo lo demás, se pospuso. Estoy seguro que muchos de ustedes estarán decepcionados, pero tal vez no tanto como yo”, agregó.

Finalmente, Pat Metheny se mostró optimista y está seguro que para el próximo año las cosas mejorarán en el mundo.

“La buena noticia es que hemos podido reprogramar nuestros conciertos, con la suficiente anticipación como para estar seguros de que nos enfrentaremos a un mundo diferente y más seguro en ese momento. Este espectáculo en particular es uno que hemos reservado para ustedes y Antonio Sánchez, Gwilym Simcock y Linda May Han Oh están preparados para regresar conmigo, por lo que podremos hacer el concierto de “An Evening with…” según lo planeado originalmente".

"Hasta entonces, ¡manténgase a salvo! Nos vemos el 6 de abril de 2021 en el Gran Teatro Nacional. ¡No puedo esperar más para tocar por primera vez en el Perú!”

Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket o a través de la web www.teleticket.com.pe.