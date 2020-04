Supervivientes: Rocío Flores está muy decepcionada de Ana María Aldón

La fuerte decepción de Rocío Flores con Ana María Aldón en el reality español fue uno de los temas principales de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, presentado por Jordi González.

El presentador inició el programa repasando los últimos acontecimientos que han sucedido en la Gala 7 de Supervivientes 2020 y puso especial atención a lo que dijo Rocío sobre Ana María.

PUEDES VER Sábado Deluxe: candente discusión entre Adara y la novia de Kiko Matamoros

Supervivientes 2020: testimonio de Rocío Flores

Rocío Flores está muy dolida con la actitud de Ana María Aldón y no dudó en desahogarse frente a cámaras y junto a sus compañeros de isla.

A la hija de Antonio David no le parece bien que Ana María esté tan cerca de Yiya y tenga una amistad tan íntima.

“Ella me dice a mí que no quiere ser mi abuelastra ni mi madrastra, pero para mí era mi apoyo en la isla. Que me he llevado la hostia más grande, claro que me la he llevado. Me ha demostrado más gente de la calle que ella. Me ha dolido. Simplemente, por ser la mujer de quien es, la respeto y forma parte de mi familia”, mencionó Rocío a sus compañeros.

“A mí quien me duele es su marido (Ortega Cano), que es el que me ha criado y que será mi familia hasta el día en que yo me muera”, agregó Rocío.

Conexión Honduras: Antonio David y Gloria Camila en defensa de Rocío

Desde plató, el padre de Rocío Flores, Antonio David, aseguró que no logra entender la actitud de Ana María: “Puedo entender su situación como concursante, pero debería pensar que también puede poner a Gloria Camila en un aprieto, la defensa ante ciertas actitudes es complicada”.

Antonio David defiende a su hija, Rocío.

Por otro lado, Gloria Camila Ortega también ha querido dar su opinión al respecto: “No estoy de acuerdo con Ana. La primera vez la medio entendí porque quería hacer su concurso. Sin embargo, ahora las faltas de respetos de Yiya son constantes y son delante de Ana".

Supervivientes: Conexión Honduras: Gloria Camila defiende a Rocío. Telecinco.

"Yo no consentiría que Yiya le faltase el respeto ni a Ana ni a Rocío”, agregó la hija de José María Ortega Cano. “No entiendo porque Ana actúa así y no da la cara por Rocío. Una cosa es hacer concursos diferentes y la otra es no decir nada cuando ve que le afecta mucho a Rocío”, enfatizó.