J.K. Rowling confiesa que tuvo síntomas de coronavirus, pero ya está recuperada

La autora J.K. Rowling, conocida por crear el universo mágico de Harry Potter, reveló este lunes 6 de abril que ha sufrido todos los síntomas del COVID-19, pero que no se ha hecho pruebas de descarte y ya se encuentra bien.

A través de su cuenta de Twitter, la británica dio a conocer la información sobre su salud. Adjuntó, además, un video en el que aparece un médico ofreciendo consejos para quienes puedan tener problemas respiratorios a causa del coronavirus.

La publicación de J.K. Rowling en Twitter en donde asegura haber sufrido los síntomas del COVID-19.

“Por favor, vean a este médico del Hospital de Queens. Está explicando cómo aliviar síntomas respiratorios. En las últimas dos semanas he tenido todos los síntomas del COVID-19 (pese a no haberme hecho la prueba) y seguí los consejos de este médico. Ahora estoy totalmente recuperada. Sus técnicas me ayudaron mucho”, escribió en su publicación.

Ante ello, pronto los millones de seguidores de J.K. Rowling mostraron preocupación por su estado de salud. Muchos se alarmaron frente a la posibilidad de que la escritora haya contraído el virus.

J.K. Rowling tiene 54 años y es la autora del universo literario de Harry Potter. (Foto: FilmMagic)

Por ello, la creadora de Harry Potter decidió hacer otro pronunciamiento para aclarar el asunto. Allí, también desde Twitter, afirmó que se encuentra bien y envió buenos deseos a sus fans.

La historia del mago Harry Potter se plasmó en una de las obras más vendidas de la historia. (Foto: ABC)

“¡Gracias por sus bellos y adorables mensajes! Les aseguro que estoy completamente bien y lo que quería era compartir una técnica que es recomendada por los médicos. No cuesta nada, no tiene efectos secundarios perjudiciales y pueden ayudarles a ustedes o a sus seres queridos como me ayudó a mí. Cuídense y manténganse a salvo", manifestó.