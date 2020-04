Mónica Hoyos pide que personas que laboran en cuarentena cobren igual que los políticos

La artista Mónica Hoyos se pronunció en Twitter acerca de las personas que vienen realizando diversas funciones durante el aislamiento social, evitando así la propagación del coronavirus.

La peruana que radica en España mencionó a algunos profesionales que continúan con sus actividades, pese a haberse declarado estado de emergencia en el país. “Solo me fío de la unión de todos nosotros, médicos, sanitarios, camioneros, limpieza, agricultores, farmacia, supermercados, Policía y todos los que están al frente”, escribió Mónica Hoyos en su red social.

“Los únicos que estas sacando el país adelante. Ellos deberían cobrar estos meses lo que cobran los políticos”, sostuvo la peruana que generó diversas reacciones en su cuenta de Twitter.

Mónica Hoyos. Foto: Twitter

Ante esta publicación, diversos cibernautas no dudaron en manifestarle su apoyo, ya que aseguran que la actriz tiene mucha razón en sus palabras, incluso se animaron a comentar extensos mensajes.

“Al 100% contigo, Mónica. Ellos verdaderamente son los héroes”, “Unidos lo vamos a conseguir y efectivamente todos los que están en primera línea de la pandemia”, “Así se habla compatriota” y “Hermosas palabras”, son algunas de las opiniones que se leen en su Twitter.

Mónica Hoyos. Foto: Instagram

Por otro lado, la actriz pidió que todos los peruanos estén bien informados de la situación, para que puedan tomar conciencia de la problemática. “Tienen que ser más firmes con la contención, la gente tiene que estar más concienciada, si no quieren morir no tienen que salir, no se tienen que juntar con gente, tienen que estar separados, es la única forma de parar y frenar esto, la única solución somos nosotros”, aseveró.