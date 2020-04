Melissa Paredes comparte rutina de ejercicios junto a su hija durante cuarenta

La exintegrante de Ojitos hechiceros, Melissa Paredes, recomendó a todo su público realizar ejercicios en casa, guiándose de algunos videos publicados en la plataforma de Youtube.

La figura de América televisión mostró lo que viene realizando en las últimas semanas. “Día 17 de cuarentena. Y bueno, llegó la hora de no engordar más y ponerse a hacer ejercicios. Ustedes saben que no es lo mío definitivamente, pero lo tengo que hacer cada tanto para no reventar sus pantallas luego”, escribió en su Instagram.

Asimismo, la figura de televisión comentó lo contenta que se siente porque su hija Mía está a su lado en estos momentos. “Miren qué mejor compañía que mi ‘bendi’. No solo imita los movimientos, sino que también tiene unas llamadas telefónicas súper importantes”, exclamó.

Melissa Paredes. Foto: Instagram

“Hace dos días descubrí esta nueva manera de divertirnos juntas y de pasada bajar un poquito de peso, por si se animan aquí les dejo el dato. YouTube: gym virtual. Mi mejor amiga me lo recomendó y la verdad que muy chévere y al toque. Les mandamos besos, los queremos”, finalizó la modelo.

En dicho video, se observa a Melissa Paredes junto a su hija haciendo diversos movimientos corporales para ayudar al organismo y mantenerse en forma. También se ve a su pequeña Mía simulando que habla por teléfono.

Recordemos que la figura de América televisión comentó lo difícil que es estar lejos de su esposo Rodrigo Cuba, quien se encuentra en México.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba Fuente: Instagram

“Es súper complicado porque estoy con Mía y mi abuelita que es diabética, y tengo que salir a abastecerme de comida y medicinas. Entonces, salgo con todas las medidas de seguridad que se necesitan, mascarillas, guantes, gel antibacterial, pero igual siempre hay ese miedo. Ayer tuve que salir para comprar y vi menos gente en la calle, y eso es bueno porque están tomando conciencia”, sostuvo la actriz.