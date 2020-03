Pelo D’Ambrosio pide apoyo para los artistas: “Hemos sido afectados”

Pelo D’Ambrosio expresó su molestia durante una entrevista en un programa radial. El músico peruano cuestionó las propuestas económicas que el Estado ha decretado en este aislamiento social.

Según las palabras del artista, estas medidas no están “beneficiando” a los artistas, quienes han sido afectados por las radicales medidas para frenar el avance del coronavirus en nuestro país.

El músico peruano expresó su malestar por las propuestas del estado en el aspecto económico en esta cuarentena.

“Lo que he pedido a la ministra es que nos considere a los artistas en todas sus categorías. Hemos sido afectados directamente. En el momento que ya no pueden juntarse más de 300 personas, que fue una de las primeras medidas del Gobierno, los espectáculos se suspendieron, fuimos los primeros afectados”, sostuvo el cantante.

Además, Pelo D’Ambrosio indicó que no solo los intérpretes están siendo afectados por falta de conciertos, sino también compositores, ya que no pueden ejercer su oficio por falta de eventos.

“Al no haber espectáculos, las asociaciones de gestión colectiva no pueden visitar locales donde hayan espectáculos, por lo tanto, no se puede cobrar derecho de autor. Eso quiere decir que las regalías se van a ver afectadas al 50 %”, manifestó a Radio Capital.

“Lo que nosotros pedimos, los artistas y compositores, es que, primero, no vivimos del aire ni solamente de aplausos”, ratificó el artista, quien se une al pedido hecho por Apdayc al presidente.

El músico peruano expresó su malestar por las propuestas del estado en el aspecto económico en esta cuarentena.

Así también, solicita que los autores sean exonerados del impuesto a la renta por un plazo de al menos dos años. En segundo lugar, solicitó que las Sociedades de Gestión Colectiva destinen recursos al rubro del gasto social en sus socios.