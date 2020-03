Juliana Oxenford ironiza con Daniel Urresti: ”¿Qué se cree, el general Del Aire?”

Juliana Oxenford y Daniel Urresti se vieron las caras en el programa de ATV en vivo. La periodista entrevistó al congresista sobre el proyecto de ley que promueve la devolución de las AFP.

Durante la conversación, Oxenford recordó el escándalo de su colega Milagros Leiva y llamó ‘general Del Aire’ al político.

Todo empezó cuando el representante de Podemos Perú intentó defenderse y aseguró que Juliana Oxenford lo llamaba para que sea invitado de su programa; sin embargo, ella lo desmintió en plena transmisión.

“Yo no me voy a quedar callada. El jueves 23 de enero le pongo: ‘Hola, soy Juliana Oxenford sabe que yo encantada de entrevistarlo’. No me respondió”, señaló la conductora de televisión.

En respuesta, Daniel Urresti dejó entrever que la conversación era más extensa. “Solamente muestras las conversaciones sanas”, expresó.

Pero la periodista ironizó al lanzar una peculiar frase en referencia al incidente que vivió Milagros Leiva, por lo que lo comparó con el general de la Fuerza Aérea. “¿Qué se cree usted el general Del Aire? que lo llamo para pedirle favorcitos”, señaló entre risas.

Hace unas semanas, Milagros Leiva protagonizó un escándalo al ser detenida por efectivos de la PNP durante el toque de queda. Según su versión, ella se dirigía a su casa cuando fue intervenida. En las imágenes del video en el que fue captada, la periodista habla por teléfono con quien parece ser un alto mando de las Fuerzas Armadas, a quien le dijo ‘general Del Aire’.