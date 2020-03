Mario Irivarren sobre aislamiento social: “No hacer nada termina siendo agotador”

Los días en cuarentena para prevenir el coronavirus han llevado a figuras de la farándula peruana a alejarse de la televisión. Uno de ellos es el chico reality Mario Irivarren, quien contó cómo está cumpliendo el aislamiento social.

Según las publicaciones en sus redes sociales, el modelo continua ejercitándose. Para el integrante de Esto es guerra, es agotador “no hacer nada” en casa, así aseguró en su cuenta de Instagram.

Mario Irivarren publicó una foto donde aparece echado sobre una cama y, junto a esta, escribió una parte de la canción “The lazy song” de Bruno Mars.

“Today i don’t feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Hoy me levanté con flojera de todo. Esto de no tener nada que hacer termina siendo agotador. Haré una siesta”, manifestó el chico reality en la mencionada red social.

Mario Irivarren y su peculiar comentario sobre la cuarentena. Captura: Instagram

Hace unas semanas, el programa Esto es guerra canceló sus grabaciones y dejó de transmitirse a través de América TV. Esto sucedió luego de las fuertes críticas en las redes sociales que pedían el retiro del reality y señalaban que los competidores no cumplían con las medidas preventivas ante el coronavirus.

Mario Irivarren apoyó las palabras de Martín Vizcarra contra el coronavirus

“¡Es imposible ver este video y que no te llegue al corazón! Por eso aquí lo comparto con todos ustedes. ¿Qué cosa es lo que más quiere uno? A tu familia, pero, ¡hoy la familia que tenemos que cuidar es a todos los peruanos!”, escribió el chico reality en una publicación de Instagram, junto al video viral donde habla el presidente del Perú.