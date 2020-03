Sofía Franco niega haber estado en fiesta de Ñol Solano durante cuarentena

Sofía Franco rompió su silencio después de que empezara a especularse que había participado de la fiesta en la que Nolberto Solano fue detenido por no respetar la cuarentena.

Luego de que Magaly Medina afirmara que una exconductora de TV y esposa de una autoridad asistió a la reunión donde estuvo presente Ñol Solano, Franco negó tajantemente ser la persona en mención.

“Magaly pidió al final de su programa que no especulen. Estamos en emergencia sanitaria, lo que todos estamos haciendo en nuestras casas es lo correcto. Entonces, me gustaría que no mencionen mi nombre porque sí me afecta", señaló para Trome.

“Estoy confinada con mi familia desde antes que se decrete la cuarentena... queda aclarado que no violé ninguna norma”, añadió.

Tras dejar en claro que no asistió a la reunión de Nolberto Solano, Sofía Franco lamentó la complicada situación que atraviesan las personas de bajos recursos por el aislamiento social obligatorio que decretó el gobierno.

“Me preocupa la situación de la gente y los casos de ayuda que llegan a mis manos. Ojalá pudiera ayudarlos a todos. Seguiré cumpliendo con las reglas como lo vengo haciendo”, manifestó.

Finalmente, detalló que únicamente sale a las calles para apoyar a su esposo Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, en diferentes labores sociales.

“Ahí sí salgo, para repartir víveres a los más necesitados del distrito y lo hago para apoyar a mi esposo y siempre con todas las medidas sanitarias”, indicó Sofía Franco.