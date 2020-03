Roger Waters al posponer su tour: “Si salvo una vida, vale la pena”

Roger Waters se suma a la larga lista de artistas que han pospuesto sus espectáculos a causa del coronavirus. El exlíder de Pink Floyd ha decidido aplazar su gira “This is not a drill” al 2021.

Es por ello que, a través de sus redes sociales, el cantante publicó un comunicado que, según el bajista, le permitirá salvar vidas.

PUEDES VER Roger Waters canta tema de Víctor Jara y manda mensaje a latinos [VIDEO].

“Malas noticias, he tenido que posponer mi gira ‘This Is Not A Drill’ hasta el año que viene. Qué lástima, pero si salvo una vida, vale la pena”, escribió Waters.

Roger Waters. Foto: difusión

El espectáculo que iba a dar el legendario músico constaba de un escenario en 360 grados que permitiría combinar la puesta en escena y efectos visuales con los clásicos de la banda Pink Floyd.

Waters, además, recomendó a sus fans conservar los boletos para cuando se anuncien las nuevas fechas de su concierto.

Roger Waters. Foto: difusión

Cabe destacar que el británico señaló que esta nueva gira “estará más cargada políticamente que Us + Them – político y humano”, indicó para la revista Rolling Stone.

“Mi trabajo es pensar en ¿cómo puedo hacer rock & roll más interesante, teatral, emocionante, visual o musical? Eso es lo que he estado haciendo los últimos 50 años, expresándome.”, agregó.

Recordemos que el exPink Floyd llegó a Lima el año 2018 con su tour Us+Them, donde interpretó los éxitos de la agrupación como “Time”, “Wish you were here”,“Another Brick in the Wall” en el Estadio Monumental.