Luisito Caycho es denunciado por amenazas contra su expareja y madre de su hija

Luisito Caycho se encuentra en el ojo de la tormenta después de que Dina Herrera, su expareja, lo denunciara por constantes amenazas.

Herrera entabló comunicación con Magaly TV, la firme donde dijo que teme por su vida porque desde hace tiempo el exesposo de Lucía de la Cruz le envía escalofriantes mensajes.

Lucía de la Cruz y Luisito Caycho

“Si quieres bloquéame, si quieres no me pases a mi hija. Yo estoy esperando el momento indicado. Todas me las vas a pagar con..., tú y todos los que están a tu alrededor. Pronto voy a llegar a Perú y cuando llegue vas a ver", se le escucha decir al popular ‘Chamaco’, quien reside en España, en uno de los audios expuestos en el programa.

La mujer, quien es madre de su última hija, explicó además que su relación con Luisito Caycho llegó a su fin por los abusos del cantante en su contra. “Me agredía física y verbalmente. No le importaba su familia, pasaba siempre en juergas y mujeres”, señaló.

Ante esta situación, Magaly TV, la firme se contactó con el exesposo de Lucía de la Cruz para que diera su descargo. “Yo sí he hablado fuerte con ella. Le pido mil disculpas si en algún momento me expresé mal o dije algo malo”, fueron las palabras de Caycho.

Luisito Caycho también negó haber mandado agredir a la actual pareja de Dina Herrera, tal como denunció ella en el programa de Magaly Medina.

“Yo no tengo que mandar a agredir a nadie porque no soy un delincuente. Este número lo manejan muchas personas, pero las que ya manejaban este número ya están despedidas”, aseveró el exchico reality.