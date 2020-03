Zion comparte resultados de coronavirus: “Negativo, gracias a Dios”

El artista de reguetón Zion hizo públicos los resultados de su prueba para el coronavirus. Con ello, el cantante del dúo Zion y Lennox ha descartado las especulaciones que se venían esparciendo en las redes sobre su salud.

La información fue difundida por el puertorriqueño a través de su cuenta de Instagram. “Negativo gracias a Dios. Para los que estaban preocupados por mi estado de salud, seguimos quedándonos en casita, cuídense mi gente”, escribió en su publicación.

La publicación de Zion sobre sus pruebas por coronavirus en su cuenta de Instagram.

Asimismo, incluyó el documento del examen médico realizado en un laboratorio de salud pública en Bogotá. Según indica el informe, el cantante se sometió a la prueba el pasado 23 de marzo y dio negativo para el nuevo coronavirus Sars-Cov-2.

De otro lado, Zion añadió una nota de prensa en donde asegura que en ningún momento llegó a presentar síntomas del virus. Sin embargo, decidió realizar la prueba de COVID-19 como medida de prevención, pues regresaba de Miami. Actualmente se encuentra en Colombia.

Durante las últimas semanas, cientos de rumores han surgido en torno a la salud del cantante. (Foto: Instagram)

Además, a inicios de marzo, el intérprete de “Zun da da” fue internado de emergencia en un hospital. Tras ello, un sinfín de hipótesis relacionadas a su salud se expandieron en distintos rincones de Internet.

Entonces, el reguetonero también optó por aclarar la situación, luego de que algunos medios rumorearan sobre un posible derrame cerebral. "Me dio un desgaste físico, no podía respirar, no podía caminar. Me hicieron muchísimos estudios”, explicó en aquel momento.