Elton John cumple 73 años sin perder un ápice de talento

Sir Elton John, cantante, pianista y compositor nacido como Reginald Dwight en Inglaterra, cumple hoy 73 años.

Elton John es uno de esos artistas que pasarán a la historia por colmar al mundo con su talento, tanto por sus canciones (que se han convertido en verdaderos clásicos) como por su estilo y su forma de pensar.

Nacido en Londres un día como hoy de 1947 bajo el nombre de Reginald Kenneth Dwight, fue el hijo mayor de Stanley Dwight y Sheila Eileen, que no se casaron hasta que él cumplió los seis años.

Elton John tuvo su primer acercamiento con el piano a la edad de 11 años, cuando recibe de una beca para cursar estudios en la Royal Academy of Music. Ahí fue instruido en la Pinner Wood Junior School, Reddiford School y la Pinner County Grammar School, hasta que cumplió 17, cuando decidió dar el gran salto y abandonar las aulas para buscar su propio norte en la escena musical.

A finales de los 60, Elton conoció a la compositora Bernie Taupin, autora de la mayoría de sus canciones, con quien lanzaría su primer álbum titulado Empty Sky, el cual no tuvo demasiado éxito.

Sin embargo, su insistencia lo llevaría finalmente al triunfo con la publicación de canciones como Your Song, Tiny Dancer, Nikita y A word in Spanish, que convirtieron a Elton John en una de las figuras más importantes de la música, sobretodo en los géneros del rock, glam rock y pop.

El renombrado intérprete londinense ha vendido hasta el día de hoy más de 250 millones de discos y más de 150 millones de singles en el mundo. Además, estuvo en más de 50 ocasiones en lo más alto de las listas del Reino Unido.

Elton John ha conseguido múltiples premios en los Grammy y un Óscar por el tema Can you feel the love tonight?, compuesto para la memorable película El Rey León de Disney.

Sir Elton John, recibió el título de caballero de manos la reina Isabel II en 1998. Pero no se quedó ahí, pues desde el 2019 es “Compañero de Honor”, un premio especial que solo tienen 65 personas a la vez por sus logros en la música y su extensa obra de caridad. ¡Feliz cumpleaños, genio!