Darlene Rosas por coronavirus en México: “Tengo el corazón en la garganta”

Darlene Rosas se encuentra hace un tiempo radicando en México, lo que le ha permitido compartir con sus seguidores cómo es su estadía en dicho país, el cual también está enfrentando la pandemia del coronavirus.

La modelo publicó en su cuenta de Instagram un video acompañado de un mensaje que narra su sentir en esta crisis, que está presente en diversos países.

“Ya entramos a la fase II aquí en México. Les confieso que tengo un poco el corazón en la garganta... Aquí en México, he aprendido a ser más fuerte, a enfrentar, a compartir... Aquí me reencontré”, se lee al inicio del texto.

Asimismo, la exchica reality reveló lo feliz que se siente en ese país y que está lista para combatir cualquier situación que se le aparezca en el camino.

“Es un país que sin ser mío, ¡lo amo! No sé cuanto dure esto pero aquí estoy para enfrentar lo que venga, como he aprendido a hacerlo. Sé que cuando todo esto acabe, el mundo será más fuerte, más sabio, más generoso y compasivo. Al final no somos de un país, somos de todo, ahora más que nunca, somos uno contra este virus. #FuerzaMéxico #México”, finaliza la modelo.

Darlene Rosas no es la única famosa que se encuentra atravesando una situación como esta en el extranjero. Jessica Tapia, quien se encuentra radicando en Estados Unidos, también comparte constantemente con sus seguidores cómo está viviendo esta crisis en dicho país.