Juliana Oxenford tras detención de Milagros Leiva: “Ser periodista no me excluye de la ley”

La presentadora Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un mensaje tras darse a conocer la detención de Milagros Leiva, donde detalló que ella también es intervenida por policías y militares.

La figura de ATV escribió en su red social algunas palabras haciendo alusión al altercado que ha tenido la conductora de Willax TV con los agentes policiales, tras ser intervenida durante la cuarentena.

“Todos los días, entre que voy y vengo del canal, me detienen policías y/o militares pidiéndome mi salvoconducto y documentos. Ser periodista no me excluye de cumplir con lo que la ley manda. La autoridad exige documentación en regla y a la autoridad se le respeta”, escribió Juliana Oxenford vía Twitter.

Juliana Oxenford. Foto: Twitter

Ante esta publicación muchos de los cibernautas no dudaron en manifestar su apoyo a la periodista de ATV, ya que muchos de ellos aseguran que Milagros es soberbia.

“Ningún policía o militar está obligado a conocer a Milagros Leiva”. “Hasta ahora estoy esperando a los altos mandos a qué hora salen para decir cuál va ser la sanción”. “M. Leiva siempre se sintió intocable y soberbia”. “¡Bien dicho! Nadie tiene vara, se respeta a todos sin excepción de cargos”, son algunas de las opiniones que se leen en su red social.

Como se recuerda, Juliana también se utilizó su programa para hablar de su colega. “¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna política a su matrimonio?, ¿que pagó a un prófugo de la justicia?, ¿que difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar que eran ciertas?”, sentenció la conductora de ATV.