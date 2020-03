Silvia Pinal habla de su estado de salud y revela si padece de Alzheimer [VIDEO]

Luego de que hace unos meses circularan rumores que aseguraban que Silvia Pinal tenía Alzheimer, la legendaria actriz mexicana respondió con un contundente mensaje y aclaró la verdad sobre su estado de salud.

“¿Qué yo tengo alzheimer? Bueno, pues no sé, hay que hacerme pruebas seguramente para que estén contentos que no tengo alzheimer”, destacó la artista en una entrevista con el programa ‘De primera mano’.

Por otro lado, Silvia Pinal reveló las medidas que toma ante la crisis de salud que enfrentan varios países debido a la propagación del nuevo coronavirus. Ella detalló que se mantiene dentro de casa para evitar cualquier riesgo de contagio.

“Pues he estado en mi casa, si, no es la idea, pero no he salido para ningún lado. Estoy en mi recámara, estoy en mi sala, las cosas que necesito usar, las uso. Estoy con cuidado nada más. Yo me encuentro bien, estoy bien, estoy en mi casa viendo qué hago y si salgo a la calle, salgo con el cuidado que tengo que salir porque ahorita está muy raro todo”, detalló la primera actriz mexicana.

La matriarca de la dinastía Pinal también afirmó que se encuentra perfectamente, después de haber estado internada hace unas semanas debido a una infección en la vejiga y que no necesita revisiones médicas.

“No realmente, no las necesito, cuando me siento con necesidad de ver al doctor obviamente voy a verlo, pero así de estar constantemente con el doctor, no afortunadamente”, puntualizó la actriz.

Silvia Pinal es reconocida en México por ser una de las figuras icónicas más relevantes de la época de oro del cine mexicano.