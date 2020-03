Ellen DeGeneres llama a Jennifer Aniston para sobrellevar la cuarentena

Al igual que otros famosos, la conductora de televisión Ellen DeGeneres se encuentra recluida en su hogar, cumpliendo un aislamiento voluntario para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que viene causando zozobra en todo el mundo. La presentadora encontró la fórmula perfecta para sobrellevar la cuarentena y la compartió con todos sus seguidores.

Durante su estadía en casa, la figura de The Ellen DeGeneres Show, suele mantenerse en contacto con otras estrellas de Hollywood como Chrissy Teigen, John Legend, Kevin Hart, Tiffany Haddish, Justin Timberlake y Jessica Biel. Algunas comunicaciones fueron compartidas a través de las redes sociales por la entrevistadora de celebridades.

La actriz Jennifer Anniston es una de las favoritas de la comediante a la hora de “matar el aburrimiento” en su residencia. Su turno fue este viernes, cuando tuvo una amena charla con Ellen DeGeneres. La presentadora compartió el video de su llamada con la intérprete de Rachel Green, a través de su perfil oficial de Instagram.

Jennifer Aniston . Foto: Difusión

¿Qué estas haciendo?, se oye preguntar a Ellen. “Uh, bueno nada diferente a la última vez que hablamos hace 30 minutos”, contestó Jennifer. Pensé que habías empezado un nuevo proyecto o algo, replicó DeGeneres. “No, la verdad es que todavía estoy limpiando mi clóset. ¿Cómo va tu rompecabezas?”, añadió la actriz de 51 años.

El pasado lunes, la actriz cómica se propuso armar un rompecabezas de 4000 piezas pero no lo consiguió. “La mesa no era lo suficientemente grande y me tuve que deshacer de él. De verdad tenía buenas intenciones pero la mesa era muy pequeña”, comentó.