Aseguran que Leonard León no dejó departamento tras dar positivo para coronavirus

El caso de Leonard León sigue causando mucha polémica y las opiniones se dividen entre aquellos que aseguran que el cumbiambero fue irresponsable al salir a pasear a su condominio tras dar positivo con coronavirus, mientras que otros aseguran que el cantante no abandonó su departamento tras retornar al Perú desde Italia, país donde contrajo la enfermedad.

En declaraciones para La República, la señora Ana Rosero, presidenta de la directiva de la quinta etapa del condominio donde vive Leonard León, contó que estuvo en contacto con la actual pareja del cumbiambero, Olenka Cuba, quien le aseguró que este nunca abandonó su departamento.

Leonard León contrajo coronavirus en Italia.

“El señor León llegó el día sábado (al condominio). La señora Olenka nos indica que no ha salido del condominio a botar su basura”, pero agrega: “Los vecinos dicen que sí (salió de su departamento)”.

Sin embargo, señala que pedirán pruebas para constatar la versión de Olenka Cuba: “He pedido pruebas de cámaras [de seguridad]. Si ha salido tomar aire, las medidas que se harán será la denuncia respectiva contra el señor (Leonard León), pero hasta ahora sabemos que no”.

Leonard León respondió las críticas con insultos en Instagram.

Ante esto, Ana Rosero aseguró que la información que se presentó en diversos programas de espectáculos, como los de Magaly Medina, no es del todo certera.

“Es falso que salió a botar la basura, pero vamos a verificar las cámaras [de seguridad]", indicó. "Lo que dijo su pareja es que no”. Cuando el periodista preguntó si Olenka Cuba está viviendo con Leonard León, la mujer contestó que no. “Ella no se encuentra en su condominio. La vi el domingo. Ella me informa que no está en el condominio”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades sanitarias en relación a la controversia surgida por el coronavirus que presenta Leonard León. “Al Ministerio de Salud, que venga a evaluarlo y a prestarle atención médica, porque sabemos que él está sólo. Tenemos miembros de la municipalidad para ver qué respuesta nos dan para llevar a cabo el tema de los residuos sólidos del señor”, declaró.