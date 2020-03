Cathy Sáenz reaparece en Instagram y muestra cómo pasa su aislamiento social

La presentadora de televisión Cathy Sáenz viene realizando diversos videos para narrar sus momentos y mantener informado a todo su público sobre las cosas que hace durante el día.

La panelista de Latina volvió a la comunidad virtual debido al aislamiento social que ha decretado el presidente de la República Martín Vizcarra, para evitar propagar el coronavirus en las calles.

A través de sus historias en Instagram, la exproductora de Esto es guerra señaló que viene limpiando todo su domicilio, ya que ahora no puede salir a las pantallas de la televisión. “Aproveché en limpiar mi closet y encontré este gorrito que está en su punto. Aprovechen y limpien, así no te guste”, se le escucha decir.

Asimismo, la figura de Latina confesó que le ha tocado vivir el aislamiento sin sus familiares. “Yo he comido tallarines con salsa blanca y no estuvo tan difícil. ¿Qué has comido tú? Cuéntame que estoy sola”, comentó en el material audiovisual.

Como se recuerda, la conductora estuvo alejada de las redes sociales tras convertirse en el blanco de burlas y críticas por el incidente que tuvo en su programa Mujeres al mando, donde habló sobre los atuendos que usó Anahí de Cárdenas en la alfombra roja durante el estreno de la película Locos de amor 3.

Recordemos que fueron muchos los cibernautas que manifestaron su molestia acerca del comentario que la presentadora realizó en su set de televisión sobre el turbante que llevó. “El look de Anahí, que usa este pañuelo y con un saco encima de un vestido, ¿va o no va?”, dijo anteriormente.