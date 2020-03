Juliana Oxenford por quienes no acatan la cuarentena: “Es increíble la falta de solidaridad”

Juliana Oxenford no pudo ocultar su molestia al ver que algunas personas no toman con seriedad las medidas de prevención dictaminadas por el Gobierno. La periodista aprovechó su noticiero para mostrar su indignación hacia las personas que no acatan el aislamiento social obligatorio para evitar la propagación del coronavirus.

La figura de ATV no dudó en arremeter contra el dueño de un chifa que ignoró la norma emitida por Martín Vizcarra. Ello ocurrió cuando la reportera de Al estilo Juliana hizo un recorrido por las calles de Lima para ver cómo se estaban acatando las medidas de prevención del COVID-19. Al ver el restaurante abierto, ingresó para hablar con el dueño del establecimiento.

“¿Saben que está prohibido verdad? En estado de emergencia nadie puede trabajar señor. Acá tenemos a unos fiscalizadores, pero al parecer a nadie le interesa”, mencionó la reportera.

Tras tanta insistencia, el dueño del chifa trató de justificar su accionar, pero no pudo evitar los comentarios de Oxenford. “Es increíble la falta de solidaridad y la falta de responsabilidad. O sea, esta gente va a comer, ellos son tan irresponsables como los dueños que atienden. Ellos no se dan cuenta que si uno mañana presenta síntomas ya pudo haber contagiado a otras personas que estaban a su alrededor”, mencionó la conductora.

Juliana Oxenford Foto: Instagram

Asimismo, reiteró que dentro del aislamiento social obligatorio, el asistir a un restaurante, discoteca o centro comercial, quedan restringidos. “No puedes ir a un restaurante, no puedes ir a una discoteca, ni a un centro comercial, no puede sentarte en una pollería. Son quince días. ¿Acaso queremos que este virus se propague y acabe con la vida de personas?”, agregó Juliana Oxenford.