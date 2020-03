Laura Borlini se quiebra en vivo por no poder ver a sus padres tras cierre de fronteras

Laura Borlini se mostró muy conmovida al hablar de la situación que vive después de que el presidente Martín Vizcarra decretara el estado de emergencia en toda la nación para frenar la propagación del coronavirus.

Este lunes 16 de marzo, la conductora de televisión contó que está muy preocupada debido a que sus padres se encuentran solos en Argentina, su país natal, y no puede viajar a verlos por el cierre de las fronteras.

Laura Borlini

“No quiero llorar de tristeza. Quiero llevar entretenimiento y alegría, pero es una situación muy complicada.”, empezó diciendo en el set de En exclusiva.

“Yo estoy con mucha pena porque mis papás están en Argentina, solitos, porque somos tres hijas, dos vivimos aquí en Perú y una vive en Barcelona (España). Y con la frontera cerrada no sé (qué pensar), no quiero ser fatalista, pero pienso que si pasa algo no puedo viajar, no puedo salir”, señaló la presentadora, con la voz entrecortada.

Laura Borlini también le pidió al Gobierno de Martín Vizcarra que esclarezca todos los puntos que comprende el estado de emergencia, debido a que muchos peruanos aún están confundidos sobre ello.

“Mi esposo tiene un negocio de fármacos para animales y me decía mis clientes me están preguntando si voy a seguir atendiendo…Es uno de muchos casos”, precisó.

Hasta hoy (16 de marzo) en el Perú se han diagnosticado a 86 personas con coronavirus, enfermedad que llegó por primera vez a nuestro país el pasado 6 de marzo.

La rápida propagación de la enfermedad en territorio peruano fue lo que motivo al presidente Martín Vizcarra a decretar el estado de emergencia.