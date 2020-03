Jessica Tapia comparte situación de Estados Unidos por COVID-19 en redes sociales

Jessica Tapia, desde hace unos años, vive en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores cómo son sus días en Chicago con la presencia del coronavirus. Hasta el momento se han registrado 70 fallecidos con la enfermedad en dicho país.

La periodista, por medio de su cuenta de Instagram, informó cuál es la situación en el país norteamericano.

Publicación de Jessica Tapia Foto: Instagram

“Al mal tiempo buena cara. No me queda de otra. Quiera Dios que las autoridades de cada país tomen las medidas de seguridad necesarias para que esta sensación de peligro no nos invada a diario. No hay que generar alarma, pero hay que tomar precauciones y es imposible no sentir un nudo en el estómago cuando esa masa caótica te abraza”, se lee en la publicación de la recordada conductora de televisión.

Asimismo, recomendó seguir las instrucciones que se han indicado para evitar contraer el COVID-19. “Cuídense mucho siguiendo las medidas señaladas por el sector salud, protejan a los más vulnerables y eviten lugares congestionados de personas en lo posible. Se les quiere”, se lee al final de su mensaje.

Jessica Tapia y su madre Foto: Instagram

Jessica Tapia compartió con sus seguidores una foto donde se le ve al lado de su madre en el aeropuerto de Chicago. En la imagen ambas están cubiertas de una mascarilla para prevenir contagiarse del COVID-19.

“Recogiendo a mi mamita en el aeropuerto. Estamos sonriendo aunque no parezca”, se lee en la leyenda de la imagen.