Harvey Weinstein, la caída de un poderoso

La caída del ‘todopoderoso’ de Hollywood inició formalmente el 5 de octubre del 2017, cuando apareció en el New York Times una historia que detalló décadas de acoso sexual. Las actrices Rose McGowan y Ashley Judd se encontraban entre las mujeres que acusaban a Harvey Weinstein, hoy condenado a 23 años de prisión.

El artículo daba luces de cómo el productor había abusado y manipulado a mujeres a las que les ofrecía avanzar en su carrera a cambio de aceptar sus propuestas (luego se descubriría que se encargaba de desprestigiar a las que no accedían). Tras la publicación del artículo, Weinstein emitió una disculpa reconociendo que “ha causado mucho dolor”, pero negaba las denuncias de acoso.

Ese mismo mes, 13 mujeres dieron sus testimonios a la revista New Yorker, incluidas tres acusaciones de violación y el testimonio de la actriz Asia Argento (de Marie Antoinette). Por esos días, también Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie añadieron que fueron acosadas por Weinstein a inicios de sus carreras.

Quizá la declaración masculina más contundente en este caso fue lo que dijo Quentin Tarantino, socio de Weinstein en las celebradas Pulp Fiction y Kill Bill, entre otras. “Sabía lo suficiente como para hacer más de lo que hice”, dijo a New York Times. Uma Thurman envió un mensaje a través de sus redes. “¡Feliz Acción de Gracias a todos! (Excepto a ti, Harvey y a tus malvados conspiradores, me alegra que esto vaya despacio, no mereces una bala)”.

A fines del 2017, Salma Hayek llama a Weinstein “su monstruo por años”. Detalló que la obligó a filmar una escena sexual en Frida y que trató de abusar de ella en otras ocasiones. A inicios del 2018, después de una investigación de cuatro meses, los fiscales de Nueva York anunciaron que presentaron una demanda contra Weinstein Company.

En mayo se entrega a la policía de Nueva York, acusado de violación y varios cargos de abuso sexual contra dos mujeres. Aunque fue liberado bajo fianza de 1 millón de dólares, fue obligado a usar rastreador GPS y llevado al juicio que finalmente lo halló culpable.

Conocida la condena al productor, la actriz de Pearl Harbor Kate Beckinsale se animó a contar otras actitudes de Weinstein que no fueron suficientes para mandarlo a los tribunales. Con la intención de que acabe el acoso en la industria, recordó el estreno de Serendipity (2001). “Nos negamos a ir a un estreno a pocas semanas del 11 de septiembre”.

Sin embargo, el elenco tuvo que acudir y Beckinsale eligió un sastre color blanco en vez de un vestido de fiesta, algo que habría molestado al productor. “A la mañana siguiente, me llamó a su casa (...). Empezó a gritarme y a llamarme prostituta estúpida por haber arruinado su estreno. Me dijo: ‘Si estoy lanzando una alfombra roja, te pones un vestido ajustado, sacudes el trasero y las tetas, no bajas luciendo como una lesbiana’”.

La actriz atribuyó a ese episodio su larga ausencia en la industria. “Fui castigada por eso y por todas las otras veces en las que dije que no. Los crímenes que no son crímenes, el acoso inhumano y el abuso encubierto para los cuales todavía no hay manera de denunciar tienen que desaparecer”.