You Salsa: Cantante Mariale Salazar revela que sufrió acoso laboral

La cantante Maria Alejandra Salazar se confesó. Mediante su cuenta de Facebook, la salsera reveló que es una de las tantas mujeres peruanas que ha sido víctima del acoso sexual y laboral.

En su largo testimonio, la vocalista de You Salsa aseguró que sufrió acoso desde los 6 años y contó que un taxista la miró de forma invasiva, pero calló.

“6 años: Al subir y bajarme de su taxi en short, ver como ese taxista no me quitaba los ojos de encima. Aguantar eso me daba repulsión. Nunca le conté a mi mamá el porqué no quería volver a subirme a ese taxi del paradero”, indicó en Facebook.

Dos años después, Mariale Salazar volvió a vivir un episodio así de lamentable. “Irme a gimnasia artística con mi malla y que un chico con casi el doble de mi edad se sentara frente a mí solo para mirarme (1 hora) y luego al terminar mi clase cuando estaba sola, intentar hacerme conversación (en más de 1 ocasión). Me daba vergüenza contarle a mi mamá y nunca más volví a entrenar mi deporte favorito”, relató.

Ya en su adolescencia, el acoso siguió. Sin embargo, cuando tuvo 13 años intentó hacer algo, pero fue en vano. “Al ir y venir del inglés tenía que hacerlo con ropa de calle, y en transporte público; ya no recuerdo cuantas veces tuve que soportar los ‘piropos’ de los cobradores y choferes, ya sea dentro del transporte o caminando por las veredas, e incluso de los hombres de a pie... Recuerdo también haber respondido en más de una ocasión y me fue peor. ¡Asco!”.

Los episodios de acoso no paran para la salsera en este 2020. Pese a que no estaba sola, en provincia volvió a experimentar ese incómodo momento, pero se dio cuenta que mejor era seguir su camino, por un tema de seguridad.

“Salía del Real Plaza Trujillo con una amiga, altura del Bodytech y un asqueroso sujeto cantando canciones obscenas estaba con un par de amigos y se cruzó en nuestro camino quedándose justo tras de nosotras (para nuestra mala suerte). Se puso a cantar más fuerte e inventar letras cada vez más pornográficas y nauseabundas aludiendo nuestra presencia, nos los decía a nosotras, adrede y para fastidiarnos (mientras sus amigos solo se reían). Únicamente atinamos a caminar más rápido y tomar ipso facto nuestro taxi. Ganas no me faltaron de encararlo, pero hubiera sido inútil y peligroso porque se notaba la clase de malandro que era”.

You Salsa: Mariale Salazar sufrió acoso laboral

Uno de los peores momentos para Mariale Salazar fue cuando fue víctima de acoso de parte del director musical de una orquesta en la que ella laboraba. “Él vivía acechándome literal, mirándome ‘ya saben que’, haciendo gestos y comentarios obscenos depravados, muchas veces delante de todos y sin ápice de vergüenza”, relató en Facebook.

“Él siempre lo veía como gracia, porque muchos se reían y lo celebraban, normalizando así la situación. Mientras yo tenía que aguantar las náuseas, gritarle inútilmente y al final terminar por sonreír de impotencia. Adicionalmente, tener que escucharlo siempre referirse de las mujeres como objeto sexual, con un lenguaje completamente pervertido y repugnante como si no hubiera nacido de una mujer, ni tuviera una hija. ¡Pena!”, añadió la cantante de You Salsa.

Finalmente la intérprete de “Como se enamora” contó que ahora prefiere vestir más sencilla. “Hasta la fecha cuando sé que tengo que caminar entre mucha gente elijo ponerme ropa muy holgada, mi gorro y mi mochila que me tape y proteja atrás. Y no me importa que la gente me critique porque ando así, pues porque así me siento libre, cómoda, segura y soy más feliz”, concluye.