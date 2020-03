Daniel Radcliffe bromea sobre falso diagnóstico de coronavirus

Daniel Radcliffe tuvo una ocurrente respuesta ante los rumores sobre su contagio de COVID-19. En redes sociales se difundió una información falsa que indicaba que el protagonista de la saga de Harry Potter habría adquirido el coronavirus.

Poco tiempo después, el representante del artista británico salió a desmentir tajantemente la información y afirmó que el actor se encuentra bien de salud.

Sin embargo, ahora fue el mismo Daniel Radcliffe quien se encargó de poner paños fríos a la situación. La estrella del cine se comunicó con el show radial australiano “Smallzy’s Surgery” y aclaró el suceso, según reportó el medio Us Weekly.

“Ayer entré al camerino de peinado y el maquillador me dijo: ‘Mi sobrina me envió un mensaje de texto y me comentó que tenías coronavirus’”, expresó el actor, quien actualmente se encuentra en medio del rodaje de Miracle Workers.

El artista incluso se animó a bromear sobre el incidente. “Creo que luzco enfermo todo el tiempo, es por eso que la gente lo creyó. Soy muy pálido. Pero, tú sabes, me halaga que me escogieran a mí”, dijo el actor británico.

¿Cómo se difundió la falsa noticia de Daniel Radcliffe?

La información se compartió a través de Twitter. Una cuenta falsa que simulaba a la BBC afirmó, como noticia de último minuto, que la estrella británica era portador del COVID-19.

La publicación se hizo viral y, como era de esperarse, miles de fanáticos mostraron su preocupación por el estado de salud de Daniel Radcliffe.