Andrea San Martín aleja a su expareja de su hija por temor al coronavirus

El temor por el coronavirus aumenta. Andrea San Martín reveló que ha tenido que alejar a su hija de su padre por precaución ante un posible contagio de la pandemia.

La otrora pareja de la ex chica reality, Juan Víctor Sánchez, trabaja como tripulante de una conocida aerolínea, por lo que tiene contacto con personas que viajan al extranjero, donde el COVID-19 ha registrado el mayor aumento de infectados.

A través de Instagram, Andrea San Martín dio a conocer a sus fans que se mantendrá distanciada del padre de su pequeña. Asimismo, aconsejó a sus seguidores que tomen las medidas preventivas que las autoridades peruanas han recomendado.

Andrea San Martín.

Llamó a la calma. La ex participante de Esto es guerra, como madre influencer, aconsejó a sus seguidoras no llevar a sus niños a lugares de concentraciones masivas para reducir el contagio de la enfermedad.

Cabe resaltar que, según los medios locales, Andrea San Martín y su expareja Juan Víctor Sánchez habrían retomado su romance tras ser captados saliendo juntos de una discoteca en Lima.

¿Andrea San Martín tuvo un radical cambio físico?

Andrea San Martín sorprendió al responder a sus detractores en Instagram, quienes la criticaban por aparecer con una nueva figura. “No es que no sepa que me falta retocarme las cejas, no es que no sepa que me subí 10 kilos porque ya hablé de eso. Lo sé, como muchas que me están viendo, que llevan un mes y no pueden irse a la peluquería, ya lo sé”, expresó la exmodelo.