Alex Pedemonte: de vuelta a casa para ‘La jungla’

Tras 27 años radicado en Texas, Estados Unidos, el actor Alex Pedemonte está de regreso en nuestro país para protagonizar la obra La jungla, dirigida por Josué Méndez y que retrata el campamento de refugiados más grande de Europa en 2015 en la ciudad de Calais, Francia.

“Estoy feliz de regresar a mi país con un proyecto maravilloso como es esta obra que narra un tema delicado y a la vez actual como es el éxodo migratorio. Mi personaje es el de un refugiado sirio”, anotó el actor sobre su rol en la obra que se estrena el 2 de abril en La Plaza.

Además, Pedemonte ha desarrollado una carrera como director teatral en Estados Unidos fundando la compañía Proyecto Teatro en Austin, Texas, donde presenta todo tipo de obras con la misión de promover la cultura latinoamericana.

“Mi labor es entretener al público mayormente migrante con arte y cultura universal, pero también, como peruano, me gusta ser un puente para mostrar el arte de mi país afuera. He realizado exitosas temporadas de obras peruanas como A ver un aplauso, El sistema solar, El día de la luna, etc. Es una forma de mostrar al mundo nuestra propuesta teatral”, cuenta.

El actor que en 2016 dirigió la obra La cuerda en Lima con Adolfo Aguilar en el rol protagónico, evalúa presentar una temporada teatral durante su estancia en Lima. “Me quedaré hasta agosto por aquí, pues además de la obra en La Plaza, soy parte de la cinta Mundo gordo de Bing Bang Films así que estoy viendo la posibilidad de hacer algo de teatro, pero trabajo en el tema de derechos de autor”.

Antes de finalizar comenta que tiene entre sus planes incursionar en la dirección de cine. “Tengo un proyecto para escribir y dirigir mi ópera prima, pero todavía está muy incipiente. Sería para desarrollarlo a finales del próximo año”, concluyó.