Rosángela a Michelle Soifer en EEG: “Estás en modo víctima y esta es una competencia”

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza vuelven a protagonizar un cruce de palabras en Esto Es Guerra. La popular ‘chica selfie’ se mostró en desacuerdo luego que la ‘guerrera’ alegara que no se encuentra en un buen estado físico y que por esta razón no puede competir con la misma feracidad que antes.

Al principio del programa, los conductores decidieron opinar sobre las personas que tienen sentencia, entre las que se encuentran las involucradas y Karen Dejo.

Jazmin Pinedo se refirió a la salud de Michelle Soifer, quien hace poco tuvo una cirugía y que recibió la sentencia debido a que no tiene el mismo nivel de competencia. “Además recordemos que Michelle acaba de tener una operación bastante importante y le cuesta muchísimo volver al nivel de físico que tenía”, indicó la presentadora.

Este comentario no cayó nada bien a las integrantes de los combatientes, quienes alegaron que mencionar el tema de salud es una excusa para evitar pasar por los retos del programa.

“Yo no sabía que tener la banda era un tipo de escudo que no te pueden sentenciar o que te sirva para no competir (...) Me ha pasado a mí y a un montón de compañeros estando en este programa lesionados o con capitanía que han recibido sentencias y han sido eliminados. Así son las reglas”, indicó Alejandra Baigorria.

PUEDES VER Usuarios piden renuncia de Jazmín Pinedo tras discusión con Rosángela Espinoza [VIDEO]

Luego de algunos segundos, y después de la intervención de varios integrantes del reality, Rosángela Espinoza decidió expresar su parecer.

Michelle Soifer, Rosángela Espinoza, Esto es Guerra

“Ahorita estás en modo víctima, por favor Michelle esta es una competencia. Si te han dado la banda es para que hagas algo (...) no entiendo, si estás mal o si estas en recuperación ¿qué haces en el programa? El programa no ‘es esto es lengua’, es Esto Es Guerra. Competencia", sentenció la ‘chica selfie’.