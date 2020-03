Supervivientes 2020: Lara Álvarez lanza duro calificativo a seguidores del reality [VIDEO]

@telecincoes@Supervivientes@mediasetcom

Ya decía yo q esta tía no me gustaba nada, hipócrita y mentirosa.

Cómo si SV no tuviese criticas negativas, q lo q faltaba era llamar RETRASAD@ a la audiencia. Cuanto me alegro de no ver esta basura de programa https://t.co/bxENXGO5bA