Giulliana Barrios a Isabel Acevedo: “Gracias a su relación está donde está”

La otrora reina de belleza Giulliana Barrios aseguró que Isabel Acevedo debe ser agradecida con su ex pareja Christian Domínguez, ya que gracias a él ha logrado “conseguir todo lo que tiene ahora”.

Giulliana Barrios no dudó en hablar fuerte y claro sobre las indirectas que expresó la bailarina hacia el integrante de la Gran Orquesta. “Ahora le está yendo súper bien, ¿cuánto estará ganando? A la chica la vemos en todos lados, que aproveche, en buena hora que se separó de Christian”, dijo la modelo.

Giulliana Barrios aconseja a Isabel Acevedo

Asimismo, la ex miss Perú aseguró que la 'Chabelita’ no tendría por qué referirse constantemente al cantante de cumbia. “Un poquito fuera de lugar. No puede decir que la perjudicó porque, gracias a todo eso, a su relación mediática, está donde está, no se puede quejar”, manifestó Giulliana.

Giulliana Barrios exreina de belleza

Agregó que por esa mediática situación ha logrado tener su spa y su camioneta. “Además, ya está ‘tuneada’ y todo. La han recontra ‘tuneado’”, declaró para el diario Trome, cuando fue consultada por estos bienes.

Por tanto se mostró a favor de Christian Domínguez cuando se le preguntó sobre la elección que la bailarina le hizo al cumbiambero acerca de ella o sus hijos. “No sé, pero si fuese cierto, creo que nadie puede condicionar a su pareja porque los hijos siempre serán primero”, exclamó.

Isabel Acevedo actual integrante del programa reality de América televisión, Esto es guerra

Por otro lado, Giulliana Barrios se animó a darle un consejo a la integrante de Esto es guerra. “Creo que no debería responderle, la chica está bien superada”, declaró en el conocido medio local.

